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نداء عسكري لـ"حزب الله" يؤكد سلامة سماحة السيد حسن نصر الله


نشر حزب الله، اليوم الجمعة (27 أيلول 2024)، نداءً صوتياً لعناصره يؤكد فيه سلامة امينه العام السيد حسن نصر الله.

وجاء في النداء إن السيد "نصر الله بخير ويبلغ سلامه لجميع المقاومين".

وكانت غارات جوية إسرائيلية، قد استهدفت مساء اليوم الجمعة، مقر القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وتضاربت الأنباء عن مصير أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، حيث أكدت مصادر عن الحزب، بانه على قيد الحياة، فيما تحقق تل أبيب في نتائج القصف.

ويعد هذا الهجوم هو الأعنف منذ بدء التصعيد الحدودي بين إسرائيل وحزب الله في أكتوبر الماضي.

 

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