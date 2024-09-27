غارات الصهيونية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية أحدثت دمارًا كبيرًا

صرّحت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الجمعة، بان الغارات الصهيونية على حارة حريك تسببت بدمار كبير جدا، حيث ذكرت الوكالة، ان" الطيران المعادي نفذ سلسلة غارات عنيفة على منطقة الضاحية الجنوبية وغطت سحب الدخان الكثيفة سماء المنطقة".

وأوضحت ان "الغارات المعادية عبارة عن حزام ناري امتد من أطراف مخيم برج البراجنة مرورا بمحيط مطعم الساحة على طريق المطار وصولا الى حارة حريك، حيث انهار عدد من المباني".

بالمقابل، ذكرت وسائل إعلام العدو، اليوم الجمعة انه تم استخدام قنابل تزن 2000 رطل خارقة للتحصينات في قصف الضاحية الجنوبية في لبنان.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، أن "10 فرق من فرقها توجهت إلى الضاحية الجنوبية".