عاجل : بعد قليل بيان هام لحزب الله بعد الهجوم الاجرامي على الضاحية الجنوبية
سوريا - لبنان - فلسطين

غارات الصهيونية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية أحدثت دمارًا كبيرًا


صرّحت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الجمعة، بان الغارات الصهيونية على حارة حريك تسببت بدمار كبير جدا، حيث ذكرت الوكالة، ان" الطيران المعادي نفذ سلسلة غارات عنيفة على منطقة الضاحية الجنوبية وغطت سحب الدخان الكثيفة سماء المنطقة".

وأوضحت ان "الغارات المعادية عبارة عن حزام ناري امتد من أطراف مخيم برج البراجنة مرورا بمحيط مطعم الساحة على طريق المطار وصولا الى حارة حريك، حيث انهار عدد من المباني".

بالمقابل، ذكرت وسائل إعلام العدو، اليوم الجمعة انه تم استخدام قنابل تزن 2000 رطل خارقة للتحصينات في قصف الضاحية الجنوبية في لبنان.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، أن "10 فرق من فرقها توجهت إلى الضاحية الجنوبية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الوزراء اللبناني يوجه دعوة للمجتمع الدولي بعد ضربات الضاحية في بيروت
غارات الصهيونية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية أحدثت دمارًا كبيرًا
السيد حسن نصر الله في مكان آمن وأنباء اغتياله غير صحيحة
بعد قليل بيان هام لحزب الله بعد الهجوم الاجرامي على الضاحية الجنوبية
سلسلة غارات إسرائيلية غادرة تستهدف الضاحية الجنوبية في بيروت
قائد الحرس الثوري الإيراني: حزب الله سينتصر وجبهات "الشياطين" لن تستطيع هزيمته
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن نموذج من قصة الصمود اللبناني.. كيف للصهاينة ان يواجهوا مثل هؤلاء الرجال؟
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن التهويل الإعلامي ولغز اجهزة البيجر.. كيف تم تفجيرها؟
لبنان: خلال الـ24 ساعة الماضية، إستشهاد وإصابة أكثر من 240 شخصًا
حزب الله: قصفنا مستعمرة كريات آتا بخمسين صاروخا
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك