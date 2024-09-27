قائد الحرس الثوري الإيراني: حزب الله سينتصر وجبهات "الشياطين" لن تستطيع هزيمته

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة (27 أيلول 2024)، أنه لو اجتمعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وكل الجبهات التابعة لشياطين العالم لما تمكنت أبدًا من الانتصار على حزب الله أو هزيمته.

وأكد سلامي في تصرح نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "حزب الله سيخرج منتصرًا هذه المرة أيضًا كالسابق ويحبط مخططات الأعداء"، في وقت تواصل فيه إسرائيل عدوانها الجوي الواسع على جنوب لبنان ومنطقة البقاع ويوسع حزب الله عمليات اطلاق الصواري ضد الأهداف الإسرائيلية.

وأشار قائد الحرس الثوري الإيراني إلى، أننا" على يقين أن الشعب الفلسطيني سيحقق قريباً نصراً رائعاً"، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.

وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 11 شهراً بعد إعلان الحزب فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.