سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله: قصفنا مستعمرة كريات آتا بخمسين صاروخا


🔻بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏ 

 

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ 

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏ 

صدق الله العلي العظيم 

 

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الخميس 26-09-2024 مستعمرة كريات آتا بِخمسين صاروخاً.‏ 

 

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏ 

الخميس 26-9-2024‏ 

‏22 ربيع الأول  1446 هـ

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