حزب الله" يهاجم مقر قيادة ومقراً احتياطيا وقاعدة تمركز ومخازن للجيش الإسرائيلي بِصليات من الصواريخ

أعلن "حزب الله" اللبناني عن استهدافه بالصواريخ مقر قيادة المنطقة الشمالية ‏بقاعدة دادو الإسرائيلية والمقر الاحتياطي للفيلق ‏الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية.

وقال "حزب الله" في بيانين منفصلين له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الخميس، مقر قيادة المنطقة الشمالية ‏في قاعدة دادو بصليات من الصواريخ".

وأضاف في بيان آخر: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية اليوم الخميس، المقر الاحتياطي للفيلق ‏الشمالي وقاعدة تمركز إحتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد بِصليات من الصواريخ".‏

كما أعلن "حزب الله" أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الخميس مستعمرة أحيهود بخمسين ‏صاروخا".‏

ومنذ فجر الاثنين، تشن القوات الإسرائيلية موجات من الغارات الجوية المكثفة في عملية أطلقت عليها اسم "سهم الشمال"، مستهدفة مناطق جنوب وشرق لبنان، التي تعد معاقل "حزب الله"، مخلفة أكثر من 500 قتيل بالإضافة إلى نحو 1700 مصاب في حصيلة مرشحة للارتفاع.