حزب الله يعلن قصف مدينة صفد المحتلة بـ 80 صاروخاً

أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان "حزب الله"، اليوم الخميس، قصف مدينة صفد المحتلة بـ 80 صاروخاً.

وقال بيان للمقاومة، إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الصهيونية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الخميس 26-09-2024 مدينة صفد المحتلة بِثمانين صاروخاً".

وفي وقت سابق، اعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن سقوط شهيدين و15 جريحاً جراء غارة اسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مبنى "تايستي" في شارع القائم في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت.