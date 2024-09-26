الصحة اللبنانية: إستشهاد 31 مواطناً جراء غارات الكيان الصهيوني اليوم على أنحاء متفرقة في البلاد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، إستشهاد 31 شخصا جراء غارات إسرائيلية اليوم الخميس على أنحاء متفرقة في البلاد، حيث ذكر مراسل القناة الروسية، أن 15 شخصا سوريا استشهدوا وجرح 18 جراء الغارات الصهيونية التي استهدفت بلدة يونين في البقاع شرق لبنان، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا وسط تواصل عمليات رفع الأنقاض.

وقالت وزارة الصحة إن الغارات الإسرائيلية أدت إلى:

إستشهاد تسعة أشخاص وإصابة 11 في بلدة يونين بالبقاع شرقي لبنان.

إستشهاد ثلاثة أشخاص في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

إستشهاد شخص وإصابة آخر وكلاهما سوريان في بلدة قانا جنوبي لبنان.

إستشهاد 11 شخصا في بلدة المعيصرة بقضاء كسروان شمال بيروت.

إستشهاد سبعة أشخاص في بلدة الكرك بالبقاع.