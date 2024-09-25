معظمهم من المدنيين والأطفال والنساء وزير البيئة اللبناني: إجمالي عدد الشهداء بلغ 1247 والجرحى 5 آلاف

أعلن وزير البيئة اللبناني، اليوم الأربعاء، (25 أيلول 2024)، عن إجمالي عدد الشهداء منذ 8 أكتوبر تشرين الأول الماضي جراء العدوان الإسرائيلي.

وقال ناصر ياسين في تصريح صحفي: "ان عدد الشهداء 1247 شهيداً والجرحى 5 آلاف و278 معظمهم من المدنيين والأطفال والنساء".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن بوقت سابق اليوم الأربعاء أنه يستعد لاجتياح لبنان، وواصل شن غارات مكثفة في اليوم الثالث على التوالي، مما أسفر عن عشرات الضحايا، في حين قال حزب الله إنه قصف مواقع حساسة -بينها مقر الموساد في ضواحي تل أبيب- ومصنعا لمواد متفجرة جنوب حيفا.