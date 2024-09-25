"لا تنخدعوا بالتصريحات".. الإعلام الصهيوني: غزو لبنان سيكون "خطأ مميت"

وصفت صحيفة (تايمز اوف إسرائيل) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء (25 أيلول 2024)، استعدادات الجيش الإسرائيلي لتنفيذ غزو بري ضد لبنان بانه "خطا مميت" يرتكبه نتنياهو.

وقالت الصحيفة في تقرير ، إنه "على الإسرائيليين ان لا ينخدعوا بتصريحات حكومة نتنياهو"، مشددة على أن "حزب الله ما زال يملك غالب قوته ولم يدخلها المعركة حتى اللحظة، الامر الذي سيتغير في حال تنفيذ إسرائيل لاجتياح بري".

وتابعت ان "الصواريخ التي أطلقها حزب الله على إسرائيل وعلى الرغم من كونها محدودة الا ان تأثيرها على رغبة العامة باستمرار الحرب كان كبيرا"، موضحة أن "المعنويات لدى الإسرائيليين منخفضة جدا تجاه هذه الحرب التي ستكون مختلفة جدا عن الحرب ضد حماس"، بحسب وصفها.

وأوردت الصحيفة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين أكدوا لها ان "دخول القوات الإسرائيلية لداخل الأراضي اللبنانية سيكون خطا مميت"، موضحين أن "حزب الله امضى ثمانية عشر عاما في الاستعداد لحرب محتملة مع إسرائيل ودخول قواتنا سيعني مواجهة صواريخ مضادة للدبابات وافخاخ والغام بالإضافة الى الانفاق التي نعلم انها اضخم وافضل بكثير من تلك التي يستخدمها حماس".

الصحيفة اشارت أيضا الى ان تل ابيب تبعد نحو 150 كيلومتر عن الحدود اللبنانية الجنوبية حيث ستندلع المعارك، الامر الذي سيضع العاصمة الإسرائيلية تحت مرمى نيران حزب الله وقدراته العسكرية التي تمثل جيشا الان.

يشار الى ان العالم يستعد لاستقبال حرب "شاملة" بحسب تحذيرات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمير خلال الساعات القليلة المقبلة في حال نفذت إسرائيل تهديداتها الحالية بتنفيذ غزو ارضي ضد لبنان.