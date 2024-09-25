سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله يعلن استهداف مقر الموساد في تل أبيب


 صرّح حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، عن اطلاقه صاروخ باليستي من نوع "قادر 1" على مقر قيادة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" في ضواحي تل أبيب، حيث أوضح حزب الله أن "مقر الموساد الذي تم استهدافه مسؤول عن اغتيال القادة وعن تفجير البيجرز وأجهزة اللاسلكي".

بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم منصة إطلاق الصاروخ الباليستي الذي استهدف منطقة تل أبيب صباح اليوم من لبنان.

 وكانت صفارات الإنذار قد دوت في تل أبيب، هذا اليوم، الأربعاء، بعد اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أرض أرض بعد رصده قادما من لبنان. ولم ترد أنباء عن أضرار أو إصابات، وقال الجيش إنه لم يطرأ تغيير على تعليمات الدفاع المدني لوسط إسرائيل.

كذلك تعالت أصوات صفارات الإنذار في مناطق أخرى بوسط إسرائيل بما في ذلك مدينة نتانيا.

 

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