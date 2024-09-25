مقتل اثنين من موظفي مفوضية شؤون اللاجئين جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان

أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اثنين من موظفيها لقيا حتفهما،اليوم الثلاثاء، جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان.

وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن "غضبها وحزنها العميق لمقتل اثنين من أفراد أسرتها في لبنان".

وأوضحت المفوضية الأممية في بيان أن "دينا درويش التي كانت تعمل في مكتب البقاع شرقي لبنان، لقيت حتفها إثر تعرض المبنى الذي كانت تقيم فيه مع زوجها وطفليهما لضربة صاروخية إسرائيلية أمس الاثنين".

وأشار البيان إلى أنه "تم إنقاذ زوجها وأحد أطفالها ويخضعان للعلاج في المستشفى من إصابات خطيرة، فيما تم انتشال جثتي دينا وأصغر أبنائها اليوم".

وأضافت المفوضية الأممية أنه "تم تأكيد وفاة علي بسمة الذي كان يعمل في مكتب المفوضية الأممية في صور جنوبي لبنان".

وأضاف البيان: "إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين غاضبة من قتل زملائنا، كما تتوجه بأحر التعازي إلى أسرتيهما وأحبائهما".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أفادت اليوم الثلاثاء بارتفاع عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي على لبنان إلى 558 قتيلا بالإضافة إلى 1835 مصابا في حصيلة مرشحة للارتفاع مع تواصل الغارات الإسرائيلية.