سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله يستهدف "الشييطت 13" بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية


أعلن حزب الله اللبناني مساء يوم الثلاثاء استهداف قاعدة عتليت الإسرائيلية بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية.

وقال حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء هجوما جويا بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على مقر وحدة المهام البحرية الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة عتليت".

وأفاد حزب الله بأنه استهدف أماكن تموضع الضباط والجنود الإسرائيليين في مقر الوحدة.

وأكد في بيانه أن المسيرات الانقضاضية أصابت أهدافها بدقة.‏

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني مرحلة جديدة بعدما شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مدار اليومين على أماكن متفرقة في لبنان، قابلتها عمليات مكثفة من حزب الله.

وتعرضت مناطق واسعة من لبنان للغارات الإسرائيلية من بينها العاصمة بيروت وعشرات القرى في الجنوب والبقاع والنبطية وبعلبك الهرمل وبلدات ميس الجبل وعيترون وحولا والطيبة ومركبا وبني حيان وجبل الريحان ومرتفعات إقليم التفاح وبنت جبيل وحانين وزوطر ومنطقة النبطية جنوبي لبنان، ومحيط مناطق الشعرا وحربتا ومحيط بلدات شمسطار وطاريا وبوداي شرقي لبنان.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان إلى 558 شهيدا من بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 مصابا، وفق آخر إحصائية أعلنها وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض.

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