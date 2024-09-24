لبنان: أعداد النازحين تفوق الـ 16 ألفاً !

صرّح عضو لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات في الحكومة اللبنانية ناصر ياسين بأن عدد النازحين جراء القصف الإسرائيلي على لبنان فاق الـ16 ألفا، حيث ذكر ياسين في تصريح خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن "أماكن الإيواء في المدارس وصلت إلى حدود الـ150 مدرسة، فيما تتزايد أعداد النازحين حتى وصلت ليلا إلى 16 ألفا و500 ألف نازح".

وأفاد بأن ميقاتي أوعز إلى الهيئة العليا للاغاثة الاستمرار في تأمين المطلوب لإغاثة النازحين.

وعقد ميقاتي سلسلة اجتماعات لبحث الأوضاع الراهنة والجهود الحكومية لمعالجة التداعيات الإنسانية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان.

واجتمع مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا وبحث معه موضوع المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة للبنان في هذا الوقت بالذات.

كذلك اجتمع مع وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وجرى عرض للأوضاع المالية في البلاد.