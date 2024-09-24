وزارة الاقتصاد اللبنانية: القمح متوافر ولا داعي للتخزين

طمأنت وزارة الاقتصاد اللبنانية المواطنين بأن مخزون القمح المتوافر في السوق المحلي كاف لشهرين على الأقل، مؤكدة أنه لا داعي للتخزين.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان: "نطمئن المواطنين أن مخزون القمح المتوافر في السوق المحلي كاف لشهرين على الأقل، وندعو الجميع إلى تجنب التهافت على شراء الخبز أو الطحين بكميات كبيرة، حيث يتم تأمين إمدادات القمح بشكل منتظم لضمان استقرار السوق".

وأكد أن "الوزارة تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية توافر هذه المواد الأساسية بشكل منتظم ودون أي انقطاع، وشحنات إضافية ستصل قريبا".

ويذكر أن جيش الاحتلال أطلق يوم أمس الاثنين عملية واسعة، وقد استهدفت الغارات مناطق مختلفة من الجنوب والبقاع وأدت إلى إستشهاد 492 شخصا بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، والتي نزح على أثرها الآلاف من سكان الجنوب والبقاع والضاحية باتجاه مناطق تعتبر أكثر أمنا مثل العاصمة بيروت وباتجاه مناطق الشمال.