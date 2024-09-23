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سوريا - لبنان - فلسطين

انصار الله في اليمن يصدرون بيانا عن أخطر تصعيد إسرائيلي منذ انخراط حزب الله في "إسناد غزة"


أدانت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على لبنان على مدار اليوم، والتي أدت لسقوط العديد من الضحايا.

وقال المكتب السياسي لأنصار الله (الحوثيون) في بيان: "ندين بأشد العبارات المجازر الدموية المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في لبنان".

وأضاف المكتب أن "جريمة الحرب والإبادة الجماعية والتصعيد الخطير لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لا يمكن أن يكسر إرادة المقاومة لدى الشعب اللبناني"، لافتا إلى أن "العدوان الإسرائيلي لن يثني حزب الله والمقاومة الإسلامية عن الاستمرار في إسناد الشعب الفلسطيني والانتصار لحقوقه".

وأشارت جماعة الحوثي إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يمعن في انتهاك سيادة واستقرار لبنان بدعم وضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية".

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية المكثفة الإثنين، عن استشهاد 356 شخصا بينهم أطفال وإصابة أكثر من 1246 في حصيلة محدثة للغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم على مختلف مناطق لبنان.

وارتفعت حدة وتيرة القصف الإسرائيلي اليوم الاثنين، على لبنان، حيث نفذت العديد من الغالاات على بلدات جنوبية، كما طال القصف منطقة البقاع بالإضافة إلى مدينة جبيل وذلك للمرة الأولى.

وتعد العمليات الإسرائيلية اليوم في لبنان أخطر تصعيد منذ انخراط حزب الله في الحرب التي تفجرت في غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، سجلت خسائر بشرية جديدة في صفوفه.

وتصاعدت حدة المواجهات الإسرائيلية مع حزب الله بشكل غير مسبوق منذ الأسبوع الماضي، عقب سلسلة تفجيرات الثلاثاء والأربعاء التي طالت الآلاف من أجهزة اتصال يستخدمها عناصر الحزب، وتسببت باستشهاد 39 شخصا و2931 جريحا، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

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