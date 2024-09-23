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سوريا - لبنان - فلسطين
عاجل | وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي المتمادي الى 356 شهيدا بينهم 24 طفلا و42 سيدة و1246 جريحا
وكالة انباء براثا
74
2024-09-23
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عاجل | وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي المتمادي الى 356 شهيدا بينهم 24 طفلا و42 سيدة و1246 جريحا
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