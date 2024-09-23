مسؤول لبناني: اليوم هو الأكثر دموية منذ نهاية الحرب الأهلية

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول لبناني، قوله، اليوم الإثنين، (23 أيلول 2024)، ان اليوم "هو الأكثر دموية في لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية" في عام 1991.

وكان وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، أعلن بوقت سابق اليوم عن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان منذ صباح اليوم.

وأشار الأبيض الى "استشهاد 274 شخصاً و1024 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية".

وأضاف، ان "نحو 5 آلاف شخص أصيبوا في أقل من أسبوع بسبب غارات الكيان الصهيوني".