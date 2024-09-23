حزب الله يعلن قصف مواقع "إسرائيلية" بعشرات الصواريخ

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، قصف مواقع "إسرائيلية" من خلال عشرات الصواريخ.
وقال الحزب في بيان، "قصف مجاهدو المقاومة المخازن الرئيسة التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة "نيمرا"، ومقرّ الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة "يوآف"، ومقرّ قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة "عين زيتيم" بعشرات الصواريخ".
وأضاف "بالتزامن، قصف حزب الله مجمعات الصناعات العسكرية لشركة "رفائيل" في منطقة "زوفولون" شمالي حيفا، وقاعدة ومطار "رامات ديفيد" بعشرات الصواريخ".
وأكد الحزب أن "هذه الاستهدافات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي التي طالت مناطق الجنوب والبقاع، ودفاعاً عن لبنان وشعبه".
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