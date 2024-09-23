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المرجعية الدينية العليا في النجف تطالب بوقف العدوان على لبنان


دعا المرجع الديني الأعلى في العراق سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله ) إلى وقف العدوان على لبنان، وحماية الشعب اللبناني من آثاره المدمرة، حيث جاء  في بيان عن مكتب المرجع الأعلى في النجف:

"في هذه الأيام العصيبة التي يمر بها الشعب اللبناني، حيث يتعرض بصورة متزايدة للعدوان الإسرائيلي الغاشم وبأساليب متوحشة، شملت تفجير أعداد كبيرة من أجهزة الاتصالات الشخصية ونحوها، واستهداف مساكن مكتظة بالمواطنين حتى من النساء والأطفال، وشن غارات مكثفة على عشرات القرى والبلدات في الجنوب والبقاع، مما أسفر لحد الآن عن استشهاد وجرح أعداد كبيرة من المقاومين الأبطال وغيرهم من المدنيين الأبرياء وتهجير عشرات الآلاف عن مساكنهم ومنازلهم، تعبر المرجعية الدينية العليا عن تضامنها مع اللبنانيين ومواساتها لهم في معاناتهم الكبيرة".

ودعا الله أن "يرعاهم ويحميهم ويدفع عنهم شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يشمل شهداءهم الابرار بالرحمة والرضوان ويمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل"، مطالبا "ببذل كل جهدٍ ممكن لوقف هذا العدوان الهمجي المستمر وحماية الشعب اللبناني من آثاره المدمرة، وإلى القيام بما يساهم في تخفيف معاناتهم وتأمين احتياجاتهم الإنسانية".

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