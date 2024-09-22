انفجار صواريخ اعتراضية فوق قرى "القطاع الشرقي"للاراضي المحتلة

​أفادت وسائل إعلام، مساء الأحد، بانفجار صواريخ اعتراضية فوق أجواء قرى "القطاع الشرقي".

وقال موقع "سكاي نيوز عربية"، "دوي صفارات الإنذار في المطلة بالتزامن مع سماع صوت إطلاق صواريخ من لبنان وانفجار صواريخ اعتراضية فوق أجواء قرى القطاع الشرقي".

وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه حيفا وعفولة عمق شمال "إسرائيل"، كما أفادت تقارير إعلامية بأن "صفارات الإنذار تدوي قرب حيفا وفي وادي عارة، تزامنا مع سماع دوي انفجارات متتالية".