المقاومة الإسلامية في العراق تعلن ضرب أهداف إسرائيلية

صرّحت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد، عن تنفيذ ضربات نوعية على أهداف إسرائيلية باستخدام صواريخ الأرقب "كروز مطور" والطائرات المسيرة.

وذكرت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان رسمي: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد 22-9-2024 بصواريخ الأرقب "كروز مطور" أهدافا في شمال أراضينا المحتلة".

كما أعلنت في بيانين آخرين "مهاجمة أهداف إسرائيلية بالطائرات المسيرة في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة"، أما في "ساعات الصباح فاستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الأغوار الشمالية العسكرية الصهيونية بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسير". مؤكدةً استمرارها في دك معاقل الأعداء.

ومن الجدير بالذكر أن المقاومة الإسلامية في العراق تعلن بشكل متكرر استهداف موانئ ومواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عديدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.