"بطاقة هدف".. حزب الله ينشر تفاصيل مهمة عن قاعدة "رامات دافيد" الجوية الإسرائيلية

نشر حزب الله اللبناني فجر يوم الأحد "بطاقة هدف" لقاعدة "رامات دافيد" الجوية الإسرائيلية.

وأفاد حزب الله في مقطع فيديو تضمن غرافيك وصورا التقطتها طائرة "الهدهد" بدون طيار سابقا، بأن قاعدة "رامات دافيد" هي القاعدة الجوية الوحيدة في شمال فلسطين المحتلة.

وأضاف أنها تضم مجموعة من الإختصاصات الجوية تتوزع بين مقاتلات حربية ومروحيات قتالية، ومروحيات النقل والإنقاذ، ومروحيات الاستطلاع البحري، ومنظومات حرب الكترونية هجومية.

وأشار إلى أن قاعدة "رامات ديفيد" الجوية تضم ثلاثة أسراب قتالية "الوادي 109"، "المعركة الأولى 101"، "العقرب 105"، بالإضافة إلى سرب الاستخبارات "صيادو الليل 160" وسرب الاستطلاع البحري "حماة الغرب 193"، وسرب "الحرب الإلكترونية 157" و4 أسراب أركانية لمهام خدمات الدعم والصيانة والإدارة.

وذكر حزب الله أن القاعدة العسكرية الإسرائيلية تبعد عن الحدود اللبنانية 46 كلم.

وتضمن الفيديو الذي نشره حزب الله تصويرا جويا وثقته عدسة طائرة بدون طيار في شهر يوليو 2024.

وكان حزب الله قد نشر مشاهد قال إنها لقاعدة "رامات دافيد" الجوية شمال إسرائيل التقطتها طائرة "الهدهد" المسيرة.

ورصدت كاميرا "الهدهد" حينها مقر قيادة القاعدة الجوية ومنصات القبة الحديدية بجوارها وقبة الاتصالات ومرآب وأقسام الصيانة ومساكن الضباط وغيرها من المراكز التابعة للقاعدة الجوية".

وأكد الحزب أن "القاعدة الجوية المستهدفة بالتصوير تعتبر من أهم القواعد الجوية ‏وهي القاعدة العسكرية الجوية الوحيدة في الشمال".

وأوضح أن القاعدة "تشمل رفوفا من كل الاختصاصات الجوية الاعتراض، والإنزال، والهجوم".

وأعلن حزب الله اللبناني فجر اليوم الأحد استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية جنوب شرق مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من طراز "فادي 1" و"فادي 2".

كما استهدفت المقاومة ‏الإسلامية أهدافا في العفولة والناصرة.

والجدير ذكره أن هجوم "حزب الله" فجر اليوم هو الأبعد مدى نحو إسرائيل منذ انطلاق المواجهات مع إسرائيل في الثامن من أكتوبر 2023.

وفي الأسابيع الأخيرة زاد التصعيد بين تل أبيب وحزب الله ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة.