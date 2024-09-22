بأعنف هجوم صاروخي منذ بدء الحرب.. حزب الله يقصف شمال حيفا كرد أولي على تفجيرات البيجر

أفاد مصدر صحفي اليوم الأحد، بإطلاق رشقة صاروخية من العيار الثقيل من جنوب لبنان باتجاه العمق الإسرائيلي، فيما شهدت طيلة ساعات الفجر إطلاقات متكررة من الجانب اللبناني.

وأعلن حزب الله في بيان أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وفي رد أولي على ‏المجزرة الوحشية التي إرتكبها العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء ‌‏(مجزرة البايجر وأجهزة اللاسلكي)، قامت المقاومة الإسلامية بقصف مجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال ‏مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا، وذلك عند الساعة (6:30) من ‏صباح هذا اليوم".‏

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه تم إطلاق 110 صاروخا من لبنان تم اعتراض بعضها وسقط البعض الآخر في كريات بياليك وتسور شالوم ومورشت.

وقالت مراسلتنا إن مبنيين على الأقل أصيبا بالصواريخ في كريات بيالك في الشمال الشرقي لمدينة حيفا، وأظهرت الصور اندلاع حرائق بفعل سقوط الصواريخ.

وقال موقع "واينت" العبري إنه تم تسجيل إصابات في بلدات الجليل الأسفل في أعقاب القصف الصاروخي من لبنان، وأن فرق نجمة داوود الحمراء تقدم إسعافات للمصابين.

هذا وتعد كثافة سقوط الصواريخ شمال إسرائيل تعد الأولى من نوعها منذ بداية الحرب، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أضرارا كبيرة وقعت في بلدة كريات بياليك شمال غرب إسرائيل إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.

يأتي ذلك، عقب إعلان حزب الله أنه استهدف للمرة الثانية قاعدة رامات ديفيد الإسرائيلية ومطارها بعشرات الصواريخ.