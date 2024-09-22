رشقات صاروخية من لبنان باتجاه الجليل الأسفل والقبة الحديدية تعترض صواريخ شمال تل أبيب

أفاد مصدر صحفي بإطلاق رشقة صاروخية جديدة من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأسفل، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن القبة الحديدية اعترضت صواريخ أطلقت باتجاه شرق حيفا وشمال تل أبيب.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في مناطق بجنوب شرقي حيفا والجليل والناصرة ومرج ابن عامر، حيث تم رصد إطلاق 5 دفعات صاروخية مجموعها 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مناطق الجليل وشرق حيفا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه في أعقاب القصف على الشمال تقرر إلغاء الدراسة في عكا وطبريا ونهاريا وصفد.

جاء ذلك عقب شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات مستهدفا بلدات رمين والقنطرة وبني حيان ومنطقة مجرى النهر في بلدة وزوطر وأطراف بلدة كونين جنوب لبنان.

وأصدر حزب الله بيانا منذ قليل قال فيه إنه استهدف ‏للمرة الثانية اليوم الأحد قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من ‏الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته وردا على الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت ‏مختلف المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء المدنيين". ‏