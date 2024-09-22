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اطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه "الجليل الأعلى"
سوريا - لبنان - فلسطين
اطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه "الجليل الأعلى"
وكالة انباء براثا
64
2024-09-22
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