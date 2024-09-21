ارتفاع حصيلة الغارة الصهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 37 شهيدا

اعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في الغارة الصهيونية الغادرة، التي استهدفت /الضاحية الجنوبية/ في بيروت أمس /الجمعة/ إلى 37شهيدا.

ووفقا للدكتور فراس الأبيض وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فإن عدد الجرحى بلغ 68 جريحا نقلوا إلى 12 مستشفى، من بينهم 53 عادوا إلى منازلهم".

يشار إلى أن عمليات رفع الأنقاض في مكان استهداف الغارة الصهيونية في الضاحية الجنوبية لبيروت لا تزال تجري بحثا عن ضحايا ومفقودين"