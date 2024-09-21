سوريا - لبنان - فلسطين

"حزب الله" يعلن استهداف موقع الرمثا وثكنة زبدين الإسرائيلية وتحقيق إصابة مباشرة


أعلن "حزب الله" اللبناني أن مقاتليه استهدفوا اليوم موقع الرمثا الإسرائيلي في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية وثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابة مباشرة.

 

وقال الحزب في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:50 من يوم السبت 21-9-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

وذكر الحزب في بيان منفصل: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:50 من يوم السبت 21-9-2024 ثكنة زبدين في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة". ‏ 

ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاحه الجوي هاجم نحو 180 هدفا لـ "حزب الله"، في موجة جديدة من الضربات على لبنان.

وقرر الجيش الإسرائيلي السبت إغلاق المجال الجوي في مناطق شمالي البلاد لمدة 24 ساعة على خلفية التوتر الأمني بعد اغتياله، الجمعة، قائدا عسكريا بارزا في حزب الله بغارة على بيروت.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"حزب الله" يعلن استهداف موقع الرمثا وثكنة زبدين الإسرائيلية وتحقيق إصابة مباشرة
اندلاع حريق إثر قصف إسرائيلي غادر استهدف مستودعا للأدوية بمدينة رفح
"حزب الله" ينشر صورا ونبذة عن حياة قائد "قوة الرضوان" إبراهيم عقيل
شهداء المقاومة الإسلامية حزب الله اللبناني الذين نالوا الشهادة اثر العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية
حزب الله يعلن استشهاد القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل
حماس تدين العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت
مصادر إيرانية مطلعة تنفي استشهاد نائب "قاآني" في غارة بيروت
ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي الغادر على الضاحية الجنوبية لبيروت
أول تعليق من حزب الله على غارة ضاحية بيروت
في رسالة إلى السيد حسن نصرالله.. سلامي: الإجراءات الإرهابية ستلقى ردا ماحقا من لدن جبهة المقاومة قريبا
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك