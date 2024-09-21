"حزب الله" يعلن استهداف موقع الرمثا وثكنة زبدين الإسرائيلية وتحقيق إصابة مباشرة

أعلن "حزب الله" اللبناني أن مقاتليه استهدفوا اليوم موقع الرمثا الإسرائيلي في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية وثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابة مباشرة.

وقال الحزب في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:50 من يوم السبت 21-9-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

وذكر الحزب في بيان منفصل: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:50 من يوم السبت 21-9-2024 ثكنة زبدين في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة". ‏

ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاحه الجوي هاجم نحو 180 هدفا لـ "حزب الله"، في موجة جديدة من الضربات على لبنان.

وقرر الجيش الإسرائيلي السبت إغلاق المجال الجوي في مناطق شمالي البلاد لمدة 24 ساعة على خلفية التوتر الأمني بعد اغتياله، الجمعة، قائدا عسكريا بارزا في حزب الله بغارة على بيروت.