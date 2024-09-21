اندلاع حريق إثر قصف إسرائيلي غادر استهدف مستودعا للأدوية بمدينة رفح

نجح الدفاع المدني الفلسطيني بغزة، في إخماد حريق كبير اندلع في مستودع للأدوية يتبع وزارة الصحة، نتيجة استهدافه من قبل الطائرات الإسرائيلية شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونشر الدفاع المدني لقطات مصورة لعمليات إخماد الحريق الذي اندلع في منطقة مصبح شمالي رفح، مستخدما معدات بسيطة وغير كافية بسبب الحرب والحصار الإسرائيلي الخانق المفروض على القطاع الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 5 من العاملين بوزارة الصحة وإصابة اخرين، نتيجة الغارة الإسرائيلية على مخازن الأدوية.

وأفاد مصدر صحفي في قطاع غزة، اليوم السبت، بمقتل 18 فلسطينيا في قصف استهدف مدرسة الزيتون "ج" والتي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، شمال القطاع.

كذلك أكد المصدر تعرض مركبات الإسعاف لإطلاق نار من آليات الجيش الإسرائيلي شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ومع دخول الحرب في غزة يومها الـ351، بلغ عدد شهداء الحرب الإجمالي وفق آخر تحديث لوزارة الصحة في غزة، 41 ألفا و272 شهيدا بالإضافة لـ 95 ألفا و551 مصابا بجروح متفاوتة، منذ 7 من أكتوبر 2023.