حماس تدين العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت

أدانت حركة حماس، اليوم الجمعة، العدوان الإرهابي الذي شنته طائرات العدو الصهيوني في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضافت، "نعتبر ما حدث في الضاحية الجنوبية جريمة جديدة ضمن مسلسل الجرائم الصهيونية وانتهاكا للسيادة اللبنانية".

وتابعت: "ما تقوم به حكومة الاحتلال من تصعيد عدوانها، تجاوز صارخ لكافة القواعد والأعراف الإنسانية".

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، عن ارتقاء 8 شهداء و59 جريحًا بينهم قيادي في حزب الله في حصيلة أولية للغارة العدوانية على منطقة القائم في الضاحية الجنوبية لبيروت".