مصادر إيرانية مطلعة تنفي استشهاد نائب "قاآني" في غارة بيروت

نفت مصادر إيرانية مطلعة، اليوم الجمعة، (20 أيلول 2024)، الأنباء عن استشهاد جنرال كبير في الحرس الثوري الإيراني في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم.

ونقلت وكالة أنباء (تنسيم) عن مصادر ايرانية مطلعة قولها، انه "لا صحة للخبر الذي تحدث عن استشهاد العميد (محمد رضا فلاح زادة) نائب قائد قوة القدس الجنرال اسماعيل قاآني في الهجوم الاسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية اليوم".

وكان العدوان الإسرائيلي، أعلن اليوم الجمعة عن شنه غارات غادرة على الضاحية الجنوبية ببيروت.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن "استشهاد 11 أشخاص واصابة 66 آخرين" في حصيلة غير نهائية.