سوريا - لبنان - فلسطين

أول تعليق من حزب الله على غارة ضاحية بيروت


قال ‏نائب في البرلمان اللبناني عن حزب الله إنه لا توجد معلومات بعد عن الشخصية التي استهدفها الجيش الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومصيرها.

وأضاف النائب "لا كلام الآن.. نحن بانتظار انتهاء عمليات انتشال المصابين والضحايا وسيكون لنا تعليق على ما حصل".

ونفذ الجيش الإسرائيلي غارة على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأظهرت مقاطع فيديو سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت بعد أن أكد سكان المنطقة أنهم سمعوا دوي انفجار قوي.

هذا، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المستهدف من الغارة التي نفذها الجيش على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت يوم الجمعة، هو قائد وحدة العمليات الخاصة في حزب الله إبراهيم عقيل.

وذكرت أن الغارة على الضاحية الجنوبية استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله.

و أكد مصدران أمنيان لوكالة "رويترز" أن مصير القيادي بحزب الله إبراهيم عقيل غير معروف حتى الآن.

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