الصحة اللبنانية: 14 شهيدا وأكثر من 450 جريحا جراء التفجيرات الجديدة

أعلنت الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء (18 أيلول 2024)، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الموجة الثانية من العدوان السيبراني الصهيوني الى 14 شهيدا وأكثر من 450 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان إنه "تم تسجيل انفجارات جديدة لعدد من أجهزة الاتصالات في بيروت ومناطق لبنانية عديدة".

وأضافت أن "حصيلة ضحايا الموجة الثانية من العدوان السيبراني الصهيوني ارتفعت الى 14 شهيدا وأكثر من 450 جريحاً".

وأفادت تقارير، في وقت سابق، بسماع دوي انفجارات في أجهزة اتصال في عدد من المناطق اللبنانية بينها في الجنوب.

وكشفت مصادر لبنانية، اليوم الأربعاء (18 أيلول 2024)، بأن أجهزة الاتصال التي انفجرت اليوم في لبنان هي أجهزة لا سلكي مختلفة عن البيجر.