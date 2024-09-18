سوريا - لبنان - فلسطين

سقوط 3 شهداء في الانفجارات الجديدة اليوم بلبنان


ذكرت وكالة الانباء اللبنانية، عن استشهاد ثلاثة اشخاص بالتفجيرات الجديدة بلبنان.

وقالت وكالة في خبر عاجل ان "حصيلة التفجيرات الجديدة التي وقعت مساء اليوم في لبنان اسفرت حتى الان عن استشهاد 3 اشخاص". 

واندلعت حرائق في عجلة مدنية ومبنى سكني اثر انفجارات الضاحية الجنوبية.

 وأفادت وسائل إعلام عربية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في العاصمة اللبنانية بيروت، فيما أشارت إلى "انفجارات" جديدة في عدد من الأجهزة اللاسلكية.

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