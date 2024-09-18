اندلاع حريق في 60 منزلا ومتجرا نتيجة انفجار الأجهزة جنوبي لبنان

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، اليوم الأربعاء (18 أيلول 2024)، اندلاع النيران في 60 منزلا ومحلا تجاريا و15 سيارة إثر انفجار أجهزة اتصال لا سلكي جنوبي لبنان.

وقالت المديرية في بيان إن "عناصر الدفاع المدني عملوا على إخماد النيران التي اندلعت داخل ٦٠ منزلاً ومحلات (من ضمنها متجر لبيع بطاريات الليثيوم في بلدة مجدل سلم) و١٥ سيارة وعشرات الدراجات النارية نتيجة انفجار الأجهزة اللاسلكية وجهازين للبصمات في العديد من المناطق ضمن محافظة النبطية جنوبي البلاد".