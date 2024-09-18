لبنان تدعو مجلس الأمن الدولي للانعقاد بشكل عاجل لبحث تفجير أجهزة الاتصال

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، دعوة الى مجلس الأمن الدولي للانعقاد بشكل عاجل لبحث جريمة العدو الصهيونية المتمثلة بتفجير أجهزة الاتصال في لبنان، حيث ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان، ان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وجه دعوة الى مجلس الأمن الدولي للانعقاد بشكل عاجل لبحث جريمة العدو الصهيونية المتمثلة بتفجير أجهزة الاتصال في لبنان".

في ذات السياق، قرر مجلس الأمن عقد هذه الجلسة الطارئة، إذ صرّحت وسائل إعلامية ان " مجلس الأمن الدولي قرر، عقد اجتماع يوم الجمعة المقبل لبحث التفجيرات في لبنان".