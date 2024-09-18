الأمم المتحدة: إعتماد قرار بإنهاء الإحتلال الصهيوني لأراضي فلسطين خلال عام واحد

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن اعتماد قرار يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال فترة 12 شهرا من تاريخه"، حيث ذكرت وسائل اعلام دولية ان "القرار الذي اعتمدته الجمعية، حظي بدعم 124 دولة في الأمم المتحدة، فيما عارضته 14 دولة وامتنع 43 عضوا في الجمعية العامة عن التصويت".

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة طالب أيضا بفرض عقوبات وحظر على الأسلحة ضد إسرائيل".