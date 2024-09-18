الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده وإصابة 6 آخرين خلال اشتباكات في رفح جنوبي قطاع غزة

اعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، مقتل 4 من جنوده وإصابة 6 آخرين، خلال اشتباكات في رفح جنوبي قطاع غزة، الثلاثاء.

والقتلى من بينهم 3 من لواء جعفاتي ومسعفة في لواء المدرعات.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن المسعفة عجم نعيم تعد أول جندية تقتل خلال الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبهذا يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري إلى 348.

وفي نفس الهجوم الذي قتل به الجنود الأربعة، أصيب ضابط وجنديان بجروح خطيرة وآخران بجروح متوسطة.

وفي حادث منفصل، أصيب ضابط استطلاع بجروح خطيرة، بعد تعرضه لنيران "آر بي جي" في رفح، الثلاثاء، وفقا للجيش