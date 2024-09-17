مصدر لبناني: أجهزة الاتصال التي انفجرت كانت مفخخة بشكل مسبق

كشف مصدر امني لبناني، اليوم الثلاثاء (17 أيلول 2024)، أن أجهزة الاتصال التي انفجرت في عدد من المناطق اللبنانية كانت مفخخة بشكل مسبق.

وقال المصدر بحسب عدد من وكالات الانباء إن "أجهزة الاتصال التي تعرضت للتفجير تم استيرادها قبل 5 أشهر"، مشيراً الى أن "أجهزة الاتصال التي انفجرت في عدد من المناطق اللبنانية كانت مفخخة بشكل مسبق".

وأضاف أن "زنة العبوة التي تم تفجيرها لم تتجاوز 20 غراما من المواد المتفجرة"، مبيناً أنه "يتم حالياً التحقيق في مجموعة فرضيات حول كيفية تفعيل الشحنة المتفجرة".

وأصيب المئات من المواطنين اللبنانيين بجروح بعد انفجار أجهزة ما تعرف بـ"البيجر" للاتصال كانت بحوزتهم، أثناء تواجدهم في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومناطق في جنوب لبنان.

وأعلن وزير الصحة اللبناني في وقت سابق، عن استشهاد تسعة اشخاص بينهم طفلة ونحو 2750 جريحا بانفجار أجهزة الاتصال اللاسلكية في عدد من المدن اللبنانية، مبيناً أن ما بين 170 و180 حالة إصابة حرجة بسبب تلك الانفجارات.