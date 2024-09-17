الحكومة اللبنانية تغلق الدراسة في المدارس والمعاهد والجامعات يوم غدٍ الأربعاء

قررت الحكومة اللبنانية، تعليق الدراسة في المدارس والمعاهد والجامعات يوم غد الأربعاء.

وأعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي في بيان، "إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة والجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة كافة، يوم غد الأربعاء ووقف الأعمال الإدارية والتحضيرية في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة، وذلك استنكارا للعمل الإجرامي الذي اقترفه العدو الاسرائيلي بحق المواطنين وأوقع شهداء وجرحى بالآلاف".

ووقعت انفجارات متزامنة لأجهزة اتصالات "البيجر" أدت إلى استشهاد وإصابة المئات في عدد من المدن اللبنانية.

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أن تفجيرات البيجر أسفرت عن استشهاد 8 أشخاص بينهم طفلة، فيما أصيب 2750 بينهم 200 حالة حرجة.