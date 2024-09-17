حماس تدين بشدة العدوان الصهيوني الذي استهدف مواطنين لبنانيين بتفجير اجهزة الاتصال

ادانت حركة حماس الفلسطينية بشدة العدوان الصهيوني الإرهابي الذي استهدف مواطنين لبنانيين بتفجير أجهزة اتصالات في مناطق مختلفة من الأراضي اللبنانية

وقالت الحركة في بيان لها اليوم ان جريمة العدوان الصهيوني تتحدّى كافة القوانين والأعراف، ونحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن تداعيات هذه الجريمة الخطيرة

واضافت ان هذه العملية الإرهابية تأتي في إطار العدوان الصهيوني الشامل على المنطقة وسياسة العربدة والغطرسة التي تتبناها حكومة الاحتلال متسلّحةً بدعم أمريكي