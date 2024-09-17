هيئة البث الإسرائيلية: حزب الله يستعد لشن عملية عسكرية ضد إسرائيل

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، (17 أيلول 2024)، عن تقديرات المؤسسة الأمنية، ان حزب الله اللبناني يستعد لشن عملية عسكرية ضد إسرائيل.

وقال موقع يسرائيل هيوم، ان "إسرائيل تستعد لرد فعل محتمل من جانب حزب الله على العملية المنسوبة لها".

وأشار الى ان "القيادة الشمالية والاستخبارات والجيش في حالة تأهب قصوى" لافتا الى، ان "كبار المسؤولين الأمنيين يناقشون خيارات التصعيد مع حزب الله".

أفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن إسرائيل فجرت بواسطة تقنية عالية أجهزة الاتصالات اللاسلكية المحمولة باليد لعناصر من "حزب الله" في أكثر منطقة في البلاد.

وحسب المعلومات فإن أجهزة الـpagers انفجرت بحامليها في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع شرق لبنان والجنوب (النبطية، الحوش، بنت جبيل، صور).

وقال وزير الصحة اللبناني ان "عدد الشهداء في تفجير أجهزة الاتصال بلغ لغاية الآن 9 إضافة إلى 2750 جريحا".