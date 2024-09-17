سوريا - لبنان - فلسطين

الحكومة اللبنانية: العدوان الإسرائيلي يشكل انتهاكا خطيرا للسيادة


اعتبر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء (17 أيلول 2024)، العدوان الإسرائيلي انتهاكا خطيرا للسيادة اللبنانية.

وقال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري في تصريحات صحفية، إن "مجلس الوزراء اللبناني يدين الاعتداء الإسرائيلي الإجرامي وهو انتهاكا خطيرا للسيادة اللبنانية".

وأضاف أن "الحكومة باشرت على الفور اتصالات مع الدول المعنية والأمم المتحدة لوضعها أمام مسؤوليتها"، داعياً الأمم المتحدة إلى "تحمل مسؤولياتها تجاه هذا العدوان".

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