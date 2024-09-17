حصيلة جديدة لانفجار أجهزة لاسلكية في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الثلاثاء، عن حصيلة جديدة لانفجار أجهزة لاسلكية في البلاد.

وقالت الصحة اللبنانية في بيان مقتضب إن الإصابات بتفجير أجهزة لاسلكية وصل الى "2850 جريحا".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، الاستنفار إلى أقصى درجة، ورفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات اللبنانية، في ظل توافد أعداد كبيرة من المصابين بجروح مختلفة على المستشفيات، وتبين بصورة أولية أن الاصابات تتصل بتفجير أجهزة لاسلكية كانت بحوزة المصابين.

وكشفت مصادر لبنانية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة أكثر من 2000 لبناني غالبيتهم من عناصر "حزب الله" خلال الساعات الماضية نتيجة عملية تفجير الأجهزة اللاسلكية التي شهدتها البلاد.

وتداول ناشطون عشرات الصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر شباناً مصابين في الشوارع، وسط حالة من الذعر الشديد ضربت السكان نتيجة الانفجارات الغامضة، التي استهدفت أجهزة اتصال محمولة .

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بإصابة السفير الإيراني لدى لبنان، مجتبى أماني، في هجوم سيبراني استهدف لبنان وسوريا.