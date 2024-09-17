السفارة الايرانية في بيروت تصدر بيانا بشأن اصابة السفير جراء انفجار أجهزة لاسلكية

أصدرت السفارة الإيرانية لدى بيروت بيانا بشأن إصابة سفيرها لدى لبنان مجتبى اماني جراء انفجار اجهزة لا سلكية بمناطق مختلفة في لبنان.

وفي حسابها على منصة "اكس"، اكدت السفارة الإيرانية "تعرض مجتبى أماني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاصابة سطحية"، مشيرة الى ان "الحالة العامة للسفير جيدة".

وكانت وكالة انباء / مهر / الايرانية ، اعلنت في وقت سابق اليوم عن اصابة السفير الايراني في بيروت ، بجروح جراء انفجار اجهزة اتصال لاسلكية