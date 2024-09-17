اصابة السفير الايراني في لبنان بجروح جراء انفجار أجهزة الاتصال في لبنان

أصيب السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، اليوم الثلاثاء، بجروح جراء انفجار أجهزة الاتصال في لبنان، بحسب ما أفادت وكالة مهر الإيرانية

وقالت مصادر أمنية ان عدد من الاشخاص أصيبوا في لبنان من ضمنهم السفير الايراني في تفجير أجهزة اتصال محمولة" مبينة ان "أجهزة الاتصال التي انفجرت بلبنان هي أحدث طراز يجلبه حزب الله في الأشهر القليلة الماضية"

ونقلت صحيفةوول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة، ان "أجهزة الاتصال المستهدفة في لبنان كانت ضمن شحنة جديدة تلقاها حزب الله مؤخرا".

وقالت مصادر قريبة من حزب الله، ان "بعض الأشخاص شعروا بارتفاع حرارة الأجهزة وتخلصوا منها قبل انفجارها".

وقالت مصادر أخرى مقربة من الحزب اللبناني، ان "أجهزة الاتصال الجديدة مزودة ببطاريات ليثيوم ويبدو أنها انفجرت نتيجة تسخين زائد".