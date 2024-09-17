سوريا - لبنان - فلسطين

رويترز: الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لم يصب بأذى في التفجيرات


نفى حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، (17 أيلول 2024)، إصابة أمينه العام السيد حسن نصر الله بانفجار أجهزة الاتصالات التي استهدفت عناصر الحزب.

ونقلت رويترز نقلا عن مصدر كبير في حزب الله اللبناني، ان السيد نصر الله "لم يصب بأذى في التفجيرات".

وكانت وسائل إعلامية لبنانية أفادت بوقت سابق بأن إسرائيل فجرت بواسطة تقنية عالية أجهزة الاتصالات اللاسلكية المحمولة باليد لعناصر من "حزب الله" في أكثر منطقة في البلاد.

وحسب المعلومات فإن أجهزة الـpagers انفجرت بحامليها في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع شرق لبنان والجنوب (النبطية، الحوش، بنت جبيل، صور).

وقال وزير الصحة اللبناني، ان "عدد الشهداء في تفجير أجهزة الاتصال بلغ لغاية الآن 9 إضافة إلى 2750 جريحا".

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