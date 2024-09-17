لبنان تقدم شكوى أمام مجلس الأمن بعد استهداف الكيان الصهيوني لعناصر الدفاع المدني

قدمت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة شكوى أمام مجلس الأمن بعد استهداف إسرائيل آلية للدفاع المدني، ما أدى إلى إستشهاد ثلاثة عناصر كانوا في مهمة لإطفاء حريق أشعله القصف الإسرائيلي، إذ دان لبنان بشدة، في الشكوى التي قدمها، "الاعتداءات الإسرائيلية غير الإنسانية المتكررة والمتعمدة وغير المبررة لعمال الإغاثة والإسعاف ولمراكز صحية ومؤسسات استشفائية، والتي تعد انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان وللقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني".

ودعا الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى "إدانة هذه الجرائم ومحاسبة إسرائيل والضغط عليها بكل الوسائل من أجل أن تلتزم بالقوانين والأعراف الدولية".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت يوم السبت الماضي، إستشهاد ثلاثة عناصر وجرح آخر في غارة إسرائيلية، مؤكدة أنهم كانوا يعملون على إخماد الحرائق التي أشعلتها الغارات الإسرائيلية على بلدة فرون.