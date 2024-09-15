سوريا - لبنان - فلسطين

وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 41206 شخصا


أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 41206، والمصابين إلى 95337 .

وجاء في بيان للوزارة اليوم "ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب اليوم 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 24 شهيدا و57 إصابة خلال الـ24ساعة الماضية".

وأضاف البيان أن "عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 41206 شخصا
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