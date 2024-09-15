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سوريا - لبنان - فلسطين

الناطق العسكري أبو عبيدة يبارك عملية اليمن


أشاد الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، بالعملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم واستهدفت هدفا عسكريا قرب "تل أبيب".

وقال أبو عبيدة في منشورات على منصة "تليغرام" إن القسام تثمن وقفة الشعب اليمني العزيز إلى جانب إخوانه في فلسطين واستعداده لتقديم التضحيات في سبيل ذلك.

وأضاف، أن "طبيعة السلاح المستخدم في العملية ونوعية الهدف الذي استهدفته وغيرها من التفاصيل التي أطلعنا عليها إخوتنا في اليمن تشكل نقلة نوعية ستكون لها مفاعيل مهمة في مسار ومآلات معركة طوفان الأقصى".

وتابع، بأن "الكيان الصهيوني الذي ما زال غارقاً في وحل غزة، والذي يفشل اليوم هو وحلفاؤه في إحباط أو اعتراض صاروخ واحد، لهو أعجز من أن يوسع الحرب في جبهات جديدة سيتلقى منها آلاف الصواريخ والكثير من المفاجآت، وإن خطوة غبية كهذه ستعني أن نتنياهو يقود كيانه المهترئ نحو كارثة محققة".

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع، إن القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفنا خلالها هدفا عسكريا في يافا بصاروخ فرط صوتي.

وأضاف سريع خلال مؤتمر صحفي، أن هذه العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة وتتويجا لجهودنا بتطوير التقنية الصاروخية.

وأشار إلى أن "الصاروخ فرط الصوتي قطع مسافة تقدر بـ 2400 كيلومتر في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، وتسبب في حالة من الخوف والهلع في أوساطِ الصهاينة حيث توجهَ أكثر من مليوني صهيوني إلى الملاجئ وذلك لأولِ مرة في تاريخ العدوِ الإسرائيلي".

واضاف سريع أن على "العدو الإسرائيلي توقع مزيد من العمليات النوعية ونحن على أعتاب ذكرى 7 أكتوبر".

وبين أن "عوائقَ الجغرافيا والعدوان الأميركي البريطاني ومنظوماتِ الرصد والتجسسِ والتصدي لن تمنع اليمن من تأدية واجبه الدينيِ والأخلاقيِ والإنسانيِ انتصارا للشعبِ الفلسطيني".

وقال جيش الاحتلال صباح الأحد، إن صاروخا أطلق من جهة الشرق، قادما من اليمن، تمكن من اجتياز أنظمة الرادار المختلفة، وسقط في "غوش دان" قرب "تل أبيب".وتسبب الصاروخ في إطلاق صافرات الإنذار في نحو 20 مستوطنة وبلدة إسرائيلية وسط الارض المحتلة، محدثا حالة من الهلع والخوف في أوساط الإسرائيليين.

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