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الله اكبر .... صاروخ اطلقه ابطال انصار الله في اليمن يسقط وسط تل ابيب
سوريا - لبنان - فلسطين
منصة إعلامية إسرائيلية: سلاح الجو يعترف بأن الاعتراض فشل في اسقاط الصاروخ اليمني رغم عدد محاولات الاعتراض وبدأ التحقيق
وكالة انباء براثا
55
2024-09-15
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